HSV-Coach Baumgart feiert Hrubesch und DFB-Frauen

Imago / Hanno Bode/SID/IMAGO/BODE

Warme Worte für Horst Hrubesch: Steffen Baumgart

"Glückwunsch an Horst Hrubesch und seine Mädels": Steffen Baumgart hat den deutschen Fußball-Frauen und dessen Trainer zur erfolgreichen Olympia-Qualifikation gratuliert.

Bevor der neue HSV-Trainer auf der obligatorischen Pressekonferenz am Freitag über das Zweitliga-Heimspiel des Hamburger SV am Sonntag (13:30 Uhr/Sky) gegen den VfL Osnabrück referierte, richtete er ungefragt ein paar Worte an das DFB-Team. Und vor allem an Hrubesch.

"Als er übernommen hat, hat das nicht jeder erwartet. Das zeigt, wie lange man gut als Trainer arbeiten kann. Wenn du 72 Jahre alt bist und sowas noch erleben darfst, dann wisst ihr, wo ich hin will. Mehr geht nicht", sagte Baumgart, ehe er sich dem Tagesgeschäft zuwendete mit dem Satz: "Das sollte ich zumindest mal erwähnt haben."

Hrubesch ist eigentlich als Leiter der Nachwuchsabteilung beim HSV angestellt, für den Job bei den deutschen Fußball-Frauen ist er aber noch bis nach den Olympischen Spielen freigestellt.