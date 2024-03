Finanzspritze für deutsche Amateurvereine

AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Die UEFA investiert mehr als sieben Millionen in Nachhaltigkeitsprojekte deutscher Amateurvereine

80 deutsche Amateurvereine dürfen sich über eine Förderung durch die UEFA freuen.

Im Rahmen der Kamapgne "United by Football. Together for Nature" können deutsche Amateurvereine Unterstützung für Klimaschutzprojekte beantragen, nun hat die UEFA die ersten Anträge bewilligt.

Die Projekte, die die Kriterien am ehesten erfüllen und die effizientesten CO2-Einsparungen bringen, können bis zu 250.000 Euro erhalten. Die Vereine müssen lediglich 5000 Euro oder zehn Prozent der Gesamtkosten selber beisteuern.

Die finanzielle Unterstützung in der ersten Phase liegt bei 2,3 Millionen Euro. Insgesamt wird der europäische Fußballverband sieben Millionen Euro als Unterstützung herausgeben. Laut UEFA gab es bereits mehr als 2000 Anträge.

"Der UEFA-Klimafonds hat bereits 2300 Breitenfußballvereine in ganz Deutschland inspiriert, was die Attraktivität des Programms unterstreicht und das große Potenzial dieser Initiative zeigt", sagt Michele Uva, UEFA-Direktor soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Nicht berücksichtigte Projekte können in den beiden verbleibenden Bewilligungsphasen auf Unterstützung hoffen.