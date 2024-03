Xabi Alonso: Leverkusen-Patzer ist "mein Fehler"

IMAGO/Mika Volkmann

Xabi Alonso überraschte nach dem Patzer in Europa mit Selbstkritik

Bayer Leverkusen hat nach dem 2:2 bei Qarabag Agdam im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League vor allem mit der Leistung in der ersten Halbzeit gehadert. Xabi Alonso war überraschend selbstkritisch - nur erläutern wollte er es nicht näher.

"Wir hatten heute in der 1. Halbzeit keine gute Kontrolle, sind nicht gut in das letzte Drittel gekommen", sagte der Trainer nach dem überraschendes Patzer auf der europäischen Bühne: "Das war mein Fehler. Ich weiß, warum das passiert ist. Und wir probieren, das für die Zukunft zu verbessern."

Den Ansatz einer Nachfrage, was genau sein Fehler gewesen sei, wehrte der Spanier mit einem charmanten Lächeln ab und sagte: "Nein, nein, das bleibt unter uns."

Auf den ersten Blick war es die zu große Rotation mit acht Wechseln gegenüber dem 2:0-Derbysieg beim 1. FC Köln. Vor allem aber die Entscheidung, die beiden Lenker Granit Xhaka und Florian Wirtz gleichzeitig zu Beginn auf der Bank zu lassen.

Als beide in der 58. Minuten beim Stande von 0:2 kamen, drehte sich das Spiel. Wirtz erzielte mit dem 100. Pflichtspieltor des Bundesliga-Tabellenführers in dieser Saison auch den Anschlusstreffer (70.).

Bayer Leverkusen nun 35 Spiele ohne Niederlage

"Ob das ein Fehler war, weiß ich nicht", sagte Alonso: "Nach dem Ergebnis kann man natürlich sagen, es war einer. Aber wir spielen in drei Wettbewerben, da können wir nicht immer mit derselben Mannschaft spielen."

Alonsos Selbstkritik überrascht von daher, dass er beim Ausbalancieren in den drei Wettbewerben schon oft in dieser Saison riskante Aufstellungen gewählt hat - und damit bis dato immer richtig gelegen hatte.

Doch trotz der schlechtesten Halbzeit der Leverkusener in dieser Saison hielt die unglaubliche Serie von nun 35 Pflichtspielen ohne Niederlage. Doch um die Serie ging es dem Trainer nicht. "Ich bin nicht besessen davon", sagte er: "Es kann irgendwann passieren. Aber wenn es passiert, werde ich nicht beunruhigt sein."

Andrich nimmt Leverkusen-Stars in die Pflicht

Doch beim 0:2 zur Pause habe schon mehr auf dem Spiel gestanden. "Das war kein einfacher Moment", gestand der frühere Welt- und Europameister: "Es war kein Bundesliga-Spiel, sondern ein K.o.-Spiel. Wir mussten aufpassen, dass wir nicht 0:3 oder ein viertes bekommen und damit die ganze Spielrunde verlieren."

Ähnlich kritische Töne schlug auch Mittelfeld-Abräumer Robert Andrich an. "Wir haben zu langsam gespielt, waren nicht aggressiv genug in den wichtigen Situationen und sind in dumme Kontersituationen reingelaufen", sagte Nationalspieler Robert Andrich bei RTL. "Das geht nicht immer gut, das wissen wir auch."

"Es war eine Mischung. Natürlich waren wir nicht gut, aber Qarabag hat es gut gemacht. Die haben 120 Prozent in den ersten 60 bis 70 Minuten gegeben", sagte Andrich, der den späten Ausgleich mustergültig vorbereitete. "Die Moral spricht mal wieder für die Mannschaft", aber im Rückspiel am Donnerstag (21:00 Uhr/Live bei RTL) in der heimischen BayArena müsse man "natürlich eine Schippe drauflegen."