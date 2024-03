Nagelsmann erwischt VfB-Duo mit Anruf im Bett

Jan-Philipp Strobel/dpa

Stuttgarts Waldemar Anton am Ball.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seine Debütanten Waldemar Anton und Deniz Undav vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart mit seinem Anruf im Bett überrascht.

"Er hat mich angerufen, da habe ich gerade geschlafen", sagte der Abwehrspieler nach dem 3:0-Erfolg der Schwaben bei der TSG Hoffenheim über das Gespräch, in dem Nagelsmann Anton seine erstmalige Berufung mitteilte. "Ich habe ihn dann zurückgerufen, das war ein angenehmes Gespräch. Aber ich hatte seine Nummer schon, da war ich in dem Moment nicht so überrascht." Stürmer Undav sei zwar wach gewesen, "aber ich habe gechillt", sagte der 27-Jährige. "Ich habe den Namen Julian Nagelsmann gesehen und dachte, jemand will mich verarschen."

Vom Champions-League-Anwärter wurden neben dem Duo auch noch Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt und Offensivspieler Chris Führich, der schon einmal eine Einladung erhalten hatte, für die Testspiele am 23. März auswärts gegen Frankreich und drei Tage später daheim gegen die Niederlande nominiert.

"Natürlich ist die Heim-EM ein riesengroßer Traum", sagte Anton über seine Aussichten. "Es ist wichtig, seine eigene Leistung auf den Platz zu bringen - im Training, in den Testspielen. Es ist wichtig, dass wir mit viel Selbstbewusstsein dorthin gehen." Daran dürfte es dem VfB-Quartett aktuell nicht fehlen.