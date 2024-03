Im Elfer-Krimi: Polen bucht letztes EM-Ticket

IMAGO/Kieran McManus/Shutterstock

Lewandowski fährt zur EM in Deutschland

Robert Lewandowski, Bundesliga-Fans noch bestens vom BVB und vom FC Bayern bekannt, hat sich seinen Wunsch von der EM in Deutschland erfüllt.

Der Toptorjäger vom FC Barcelona gewann mit Polen das Playoff-Finale in Wales mit 5:4 in einem dramatischen Elfmeterschießen.

Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Die Bialo-Czerwoni (Weiß-Roten) sicherten sich damit die fünfte EM-Teilnahme in Folge.

Polens Torwart Wojciech Szczesny avancierte vor 33.000 Zuschauern im Cardiff City Stadium zum gefeierten Helden.

Er parierte den letzten Elfmeter von Daniel James. Kapitän Lewandowski hatte als erster Spieler eiskalt verwandelt.

Die Polen starten am 16. Juni in Hamburg gegen die Niederlande ins Turnier. In Gruppe D warten zudem Österreich und Frankreich.

Wales verpasste das dritte große Turnier in Serie nach der EURO 2020 und der WM 2022.