Altach verlängert Vertrag mit Ingolitsch

APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Sandro Ingolitsch (vorne) bleibt bis 2026 in Altach

Sandro Ingolitsch hat seinen Vertrag beim Bundesligisten SCR Altach bis 2026 verlängert. Das gab der Vorarlberger Club am Mittwoch bekannt. Der 26-jährige Rechtsverteidiger ist im Sommer von Sturm Graz gekommen und stand in allen Frühjahrsspielen in der Startelf. Ingolitsch absolvierte bisher insgesamt 20 Pflichtspiele für Altach.

Auch bei Austria Klagenfurt gab es eine Vertragsverlängerung zu verkünden. Jannik Robatsch, der am Sonntag bei der 0:1-Niederlage gegen den LASK das erste Mal in der Startelf gestanden ist, verlängerte sein Arbeitspapier bis 2028. Der 19-jährige Innenverteidiger ist seit Sommer 2023 Teil des Profikaders und stand bis dato in sieben Pflichtspielen auf dem Platz.

apa