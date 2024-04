Papaleo ab Sommer neuer Lustenau-Sportdirektor

APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Alexander Schneider verlässt Lustenau mit Saisonende

Mirco Papaleo wird ab Sommer neuer Sportdirektor vom Bundesligisten Austria Lustenau. Das gab der Vorarlberger Club am Donnerstag bekannt. Der 34-jährige Italiener folgt auf Alexander Schneider, der den Verein mit Saisonende verlässt. Papaleo arbeitete zuletzt als Scout für den Schweizer Erstligisten FC Luzern, zuvor war er in selber Position für die Grasshoppers Zürich tätig.

"Durch meine Tätigkeit als Scout bin ich mit der österreichischen Liga bestens vertraut und auch in Lustenau war ich in diesem Zusammenhang öfters zu Besuch. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam in Lustenau sehr viel erreichen können", sagte er. Papaleo wird bereits ab sofort mit einem reduzierten Arbeitspensum in den Club integriert, ehe er nach Saisonende vollumfänglich übernimmt.

apa