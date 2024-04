Arteta adelt formstarken Havertz: "Dafür lieben ihn alle"

IMAGO/James Marsh/Shutterstock

Kai Havertz (M.) traf für den FC Arsenal gegen Brighton

Arsenal-Trainer Mikel Arteta hat Nationalspieler Kai Havertz nach der gelungenen Generalprobe der Londoner für den Champions-League-Knaller gegen den FC Bayern in den höchsten Tönen gelobt.

"Er war heute wieder großartig", sagte der Spanier über den 24-Jährigen und dessen Leistung beim 3:0 am Samstag bei Brighton & Hove Albion. Havertz hatte in der 62. Minute das zwischenzeitliche 2:0 erzielt, es war das 1000. Tor in der laufenden Premier-League-Saison.

"Ich glaube, er hat in den letzten Monaten mehr Torbeteiligung gehabt als jeder andere in der Liga. Das spricht für sich", schwärmte Arteta: "Ein Spieler, der dieses Herz und diese Entschlossenheit hat, dafür lieben ihn alle."

Unmittelbar nach dem Spiel hatte die britische Tennis-Ikone Andy Murray bei X geschrieben: "Wie gut ist Kai Havertz?! Einfach einer der besten Offensiven in der Premier League!"

Arsenal trifft am Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse auf die Bayern, die beim Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim auf blamable Weise mit 2:3 verloren.

Das Rückspiel wird am 17. April in München angepfiffen. Durch den Sieg in Brighton übernahm Arsenal in England vorerst wieder die Tabellenführung.