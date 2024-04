Stöger entscheidet sich gegen Bochum-Offerte

APA/TOBIAS STEINMAURER

Peter Stöger geht nicht nach Bochum

Der vom Abstieg bedrohte deutsche Bundesligist VfL Bochum hat sich nach seiner jüngsten Negativserie am Montag von Trainer Thomas Letsch getrennt. Einer der Nachfolge-Kandidaten war der Wiener Peter Stöger. Der aktuelle Admira-Sportdirektor wurde kontaktiert, sagte aber ab, erzählte er der Tageszeitung Heute.

"Sie haben mich gestern am Abend angerufen. Es war ein tolles Gespräch. Es wäre auch sehr interessant und für mich spannend gewesen. Ich habe überlegt, den Job anzunehmen, um mich wieder ins Gespräch zu bringen. Aber die Kurzfristigkeit hat am Ende dagegen gesprochen. Auch wegen der Vertragssituation bei der Admira", erklärte Stöger, der sich damit gegen eine Rückkehr in die deutsche Bundesliga entschied.

Stefan Kuntz als neuer Favorit

Der 57-Jährige war nach seiner Zeit als Trainer von Austria Wien (2018-2019) zunächst Cheftrainer beim 1. FC Köln (2013-2017) und anschließend ein halbes Jahr bei Borussia Dortmund.

Der Tabellen-15. Bochum hatte sich zwei Tage nach dem 1:2 beim direkten Konkurrenten 1. FC Köln von Letsch getrennt. Als möglicher Nachfolger des ehemaligen Austria-Wien-Trainers wird der einstige DFB-U21-Auswahltrainer Stefan Kuntz gehandelt. Der 61-Jährige war einst Spieler und Manager des Revierclubs und zuletzt als Teamchef der Türkei angestellt. Bochum liegt derzeit nur drei Punkte oberhalb des rettenden "Strichs".

apa