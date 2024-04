Stadt Leverkusen plant die Meisterfeier

IMAGO/Vitalii Kliuiev/SID/IMAGO/VITALII KLIUIEV

In der BayArena könnte Sonntag gefeiert werden

Mit Blick auf die mögliche Meisterschaft von Bayer Leverkusen treibt die Stadt ihre Planungen für eine große Feier am Sonntag voran.

"Sollte das Wunder geschehen, werden sicherlich viele spontan zur BayArena fahren", sagte Oberbürgermeister Uwe Richrath: "Passen Sie auf einander auf! Feiern Sie gemeinsam! Wir tun zusammen mit dem Verein alles dafür, dass unser Fußballtraum eine gute Zeit für alle wird."

Ein städtisch organisiertes Public Viewing wird es nicht geben. Die Stadt veröffentlichte dagegen eine Liste an Gaststätten, in denen die Partie der Werkself am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen übertragen wird. Richrath erwartet "ein Fest für den Verein, die Stadt und vor allem die Fans. Daher wird am Sonntag ganz Leverkusen mit Sicherheit mitgefiebert."

Angesichts des zu erwartenden "sehr hohen Besucheraufkommens" werden im Umfeld des Stadion die "üblichen Sperrmaßnahmen angepasst", teilte die Stadt mit und rief die Fans dazu auf mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Rad oder zu Fuß anzureisen. Glasflaschen sollen demnach zu Hause gelassen werden, dazu ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern verboten.