Reals B-Elf arbeitet sich zum Sieg

AFP/SID/JAIME REINA

Aurelien Tchouameni trifft zum Sieg

Real Madrid hat die Generalprobe für das mit Spannung erwartete Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Manchester City mit Mühe gewonnen.

Die Königlichen siegten am Samstag mit Antonio Rüdiger, aber ohne Toni Kroos in der Startelf mit 1:0 (0:0) bei Pokalfinalist RCD Mallorca. Mit elf Punkten Vorsprung an der Spitze scheint die 36. Meisterschaft nur noch Formsache zu sein.

Aurelien Tchouameni (48.) traf mit einem abgefälschten Distanzschuss für die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti, der neben Kroos auch die Brasilianer Rodrygo und Vinicius Junior für das Duell in Manchester am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) zunächst schonte. Das Hinspiel endete nach einem wilden Schlagabtausch 3:3.

In La Liga liegt Real nach 31 Spielen komfortabel vor Erzrivale FC Barcelona an der Tabellenspitze.