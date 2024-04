BVB-Star erlebt "unglaubliche Achterbahnfahrt"

IMAGO/Joris Verwijst

Marcel Sabitzer wird zum unwahrscheinlichen Helden eines magischen Europapokal-Abends.

Als es vorbei war, endlich vorbei, da warf sich Marcel Sabitzer einfach bäuchlings auf den nassen Rasen. Mats Hummels kam sogleich angerannt, setzte sich auf ihn und trommelte ihm vor Freude mit den Händen auf die Schultern. "Eine unglaubliche Achterbahnfahrt der Gefühle", sagte der Österreicher, habe er an einem denkwürdigen Europapokal-Abend erlebt - die Party in der Kabine von Borussia Dortmund war der krönende Abschluss.

Es hatte wahrlich nicht viel für eine Heldengeschichte gesprochen, als Sabitzer sich in der dritten Spielminute entsetzt die Hände vors Gesicht schlug - er wäre am liebsten in einem Loch verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Wie hatte er diese riesige Torchance vergeben können, in einem solch wichtigen Duell, aus nur fünf Metern Entfernung?

Das fragten sich Sabitzer selbst, alle Mitspieler und 80.000 Fans in diesem faszinierend wilden Champions-League-Viertelfinale gegen Atletico Madrid. "Wir haben weitergemacht, wir haben dran geglaubt", sagte er später - besonders er selbst. Julian Brandt hielt zwar später stolz die kleine Trophäe für den Mann des Abends in der Hand, aber eigentlich, sagte er, hätte sie Sabitzer für dessen "brutalen Impact" gebührt.

Denn als dem BVB das Spiel entglitten, Atletico aus dem Nichts auf 2:2 zurückgekommen war, drehte der 30-Jährige erst so richtig auf. Seine Maßflanke verwertete Niclas Füllkrug mit einem perfekten Kopfball zum 3:2, das letzte Tor besorgte Sabitzer von der Strafraumgrenze aus höchstselbst. Es gab kein Halten mehr, das ohnehin brodelnde Stadion kochte vollends über.

BVB: "Genau dafür haben wir ihn geholt"

"Was soll man dazu sagen?", fragte sein Trainer Edin Terzic lachend, "unglaubliches Tor, unglaublicher Lauf. Herrlich!" Auch Hans-Joachim Watzke schwärmte von "SABIGOAL", wie ihn in der Heimat die Tageszeitung Österreich nannte: "Er hat es in den letzten Spielen schon angedeutet, jetzt hat er es veredelt. Aber genau dafür haben wir ihn geholt."

Nach einer schwierigen Eingewöhnungszeit läuft der frühere Bayern-Spieler in der wichtigsten Saisonphase zur Höchstform auf. Bereits bei Borussia Mönchengladbach im Ligaspiel hatte er zwei Tore erzielt, das VAR-Chaos um seinen bereits verwandelten, aber dann doch noch zurückgenommenen Elfmeter verhinderte einen Dreierpack.

Und jetzt: das! "MAR-VELOUS", jubelte die englische Boulevardzeitung The Sun in Anspielung auf seinen Vornamen, nicht ohne eine Spitze: "Der frühere Manchester-United-Flop führt den deutschen Giganten ins Halbfinale."

Flop? Das ist weit, weit weg. Sabitzers "brutale Qualität" (Terzic) soll dem BVB in den kommenden Wochen doppelt helfen: Einerseits auf dem Weg zum Endspiel in Wembley. Andererseits im Kampf um die erneute Qualifikation für die Königsklasse. Die Achterbahn geht in den nächsten Looping.