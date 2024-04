Mit B-Elf: Real gewinnt Generalprobe fürs Bayern-Spiel

IMAGO/Ricardo Larreina

Traf entscheidend: Arda Güler (r.)

Real Madrid hat die Generalprobe fürs Champions-League-Halbfinale gegen den FC Bayern München mit einer B-Mannschaft gemeistert.

Beim 1:0 (1:0) bei Real Sociedad San Sebastian saßen unter anderem die deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger und Toni Kroos zunächst auf der Bank, dennoch feierte die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti ihren sechsten Ligasieg nacheinander.

Damit baute der Tabellenführer seinen Vorsprung auf den zweitplatzierten FC Barcelona auf 14 Punkte aus.

Madrid hatte das Spiel in San Sebastian einen Tag vorverlegen lassen, um vor dem Hinspiel in München am Dienstag (21 Uhr/Prime Video) mehr Zeit für die Regeneration zu haben. Ursprünglich war das Ligaspiel für Samstagabend angesetzt gewesen.

Arda Güler (29.) sorgte für das Tor des Abends.