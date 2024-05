Streich will sich mit Freiburg "nochmal richtig freuen"

IMAGO/Arne Amberg

Nur noch drei Spiele auf der SCF-Bank: Christian Streich

Trainer Christian Streich will sich mit der Qualifikation für den Europapokal vom SC Freiburg verabschieden.

Es wäre toll, wenn sich sein Team am Ende der Saison "nochmal richtig freuen könnte", sagte Streich vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Samstagabend (18:30 Uhr): "Wir stehen bis jetzt gut da. Jetzt heißt es, in ein ganz heißes Spiel zu gehen in Köln."

Drei Spieltage vor Saisonende stehen die Breisgauer auf Rang sieben, der derzeit für die Playoffs der Europa Conference League reichen würde. Sollte Meister Bayer Leverkusen den DFB-Pokal gewinnen, würde Platz sieben sogar zur Europa League berechtigen.

Es seien noch "viele Mannschaften im Rennen", betonte Streich: "Wer dreimal gewinnt oder sieben Punkte holt", werde sich qualifizieren, so der scheidende Coach.

Der Vorsprung der Freiburger auf Werder Bremen auf Rang elf beträgt nur drei Zähler. In Köln erwartet Streich ein "emotionales Spiel", da der abstiegsbedrohte FC siegen muss: "Wir können kicken und werden alles probieren."