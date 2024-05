Real könnte bereits Meistertitel fixieren

APA/AFP

Jude Bellingham und Co. stehen vor der Krönung

Ausgerechnet das katalanische Duell zwischen Girona und dem FC Barcelona könnte Rekordmeister Real Madrid bereits am Samstag den 36. Titel in der spanischen Liga bescheren.

Da der überlegene Spitzenreiter aus Madrid im Heimspiel gegen Nachzügler Cadiz (16.15 Uhr) wohl kaum Probleme haben dürfte, muss der Tabellenzweite Barcelona anschließend den direkten Verfolger Girona auswärts schlagen, um den Triumph des Erzrivalen noch hinauszuzögern.

Alaba mit Chance auf zweitem Meistertitel

Denn Real führt fünf Runden vor Schluss 11 Punkte vor Titelverteidiger Barca und 13 vor dem Überraschungsteam Girona. Die Madrilenen stehen im Fall der vorzeitigen Fixierung des Titels vor dem Luxusproblem, die traditionelle Meisterfeier mit Tausenden Fans am Cibeles-Springbrunnen eventuell zu verschieben, um die Vorbereitung auf das Heim-Rückspiel gegen Bayern München im Halbfinale der Champions League am Mittwoch nicht zu beeinträchtigen. Dementsprechende Überlegungen waren vor dem Wochenende laut Real-Angaben noch im Gange.

Auf den vorzeitigen Meisterschaftsgewinn anstoßen würden die Mannschaft am Samstag aber natürlich schon. Im Fall eines Sieges gegen Cadiz werde sich das Team die Partie Girona-Barcelona gemeinsam in einem Restaurant im TV anschauen, hieß es im Vorfeld. Für den derzeit verletzten David Alaba wäre es übrigens der zweite Meistertitel mit dem Königlichen nach jenem in seiner ersten Real-Saison 2021/22.

