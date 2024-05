FC Bayern verpatzt die Real-Generalprobe: "Total unnötig"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Der FC Bayern verlor beim VfB Stuttgart

Der FC Bayern hat seine Generalprobe für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid inmitten aller Trainerturbulenzen verpatzt. Im Liga-Topspiel beim VfB Stuttgart musste sich der deutsche Fußball-Rekordmeister nach einer dürftigen Vorstellung mit 1:3 (1:1) geschlagen geben, nun wackelt sogar der zweite Platz.

Thomas Tuchel diskutierte im Stuttgarter Party-Lärm noch kurz mit dem vierten Offiziellen, dann flüchtete er verwarnt und mit finsterer Miene in die Kabine. Vier Tage vor dem wichtigsten Spiel des Jahres bei Real Madrid war die Stimmung beim FC Bayern inmitten aller Trainerturbulenzen mal wieder am Tiefpunkt. Wenigstens die Fans hatten dafür ein gutes Gespür und verabschiedeten ihre Mannschaft mit aufmunterndem Applaus.

Auf der Tribüne blickten Sportvorstand Max Eberl und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nach der Niederlage beim VfB Stuttgart bedröppelt drein. "War total unnötig", sagte Tuchel bei "Sat.1", "in der zweiten Halbzeit hatten eigentlich wir die Chancen." Aber, fügte er achselzuckend hinzu, "ganz ehrlich: Wenn es ein Spiel gab, das ich so schnell wie möglich abhake, dann dieses. Es ist schon vergessen. Ich verschwende keine Minute mehr darauf."

Verletzungspech beim FC Bayern hält an: "Bitter für uns"

Ab jetzt, meinte Tuchel, zähle nur noch das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei den Königlichen. Doch die Sorgen wuchsen: Raphael Guerreiro musste mit einer Knöchelverletzung raus. "Dem geht's gar nicht gut, er läuft auf Krücken rum und fällt wahrscheinlich aus", sagte Tuchel bei "Sky". Eric Dier erlitt eine Kopfverletzung. "Es ist wie verhext", meinte Tuchel geknickt, "das ist bitter, bitter, bitter für uns."

Leonidas Stergiou brachte den überlegenen VfB in Führung (29.). Harry Kane gelang nach einem fragwürdigen Foulelfmeter der Ausgleich (37.). Für den Toptorjäger war es bereits der 37. Ligatreffer. Doch der frühere Münchner Wooyeong Jeong (83.) und Silas (90.+3) ließen die Schwaben über den ersten Heimsieg gegen die Bayern seit November 2007 (ebenfalls 3:1) jubeln.

Tuchel baute sein Team mit Blick auf Real gleich auf sechs Positionen um. "Die 70, 80 Prozent Fokus, die wir vielleicht haben, müssen genügen. Und 100 Prozent Aufwand sowieso", sagte der Bayern-Coach.

Die erste dicke Chance hatte der VfB: Manuel Neuer parierte gegen Chris Führich (10.). Kurz darauf gab es gleich die nächste Schrecksekunde für die Bayern, als sich Eric Dier nach einem Zusammenprall mit Serhou Guirassy am Kopf verletzte. Der Engländer spielte jedoch nach minutenlanger Behandlung weiter, dafür vergrößerte Raphael Guerreiro die Personalsorgen: Er musste mit Knöchelproblemen früh raus (17.).

Stuttgart blieb am Drücker. In der 27. Minute rettete Dier auf der Linie gegen Guirassy per Kopf - dabei riss seine Platzwunde wieder auf, er spielte bis zu seiner Auswechslung zur Pause mit "Turban". Die Bayern wirkten unsortiert, nach Vorlage von Deniz Undav gelang Stergiou sein Liga-Premierentreffer.

Umstrittene Elfmeter-Entscheidung

Die Freude währte allerdings nur kurz, denn Schiedsrichter Tobias Welz entschied nach einem angeblichen Foul von Nationalspieler Waldemar Anton an Serge Gnabry auf Strafstoß. Kane blieb eiskalt - im Gegensatz zu Eric Maxim Choupo-Moting, der kurz nach dem Wechsel freistehend vergab.

Danach dominierte der VfB wieder: Neuer rettete zweimal gegen Führich und gegen Undav. Beim Kopfballtor von Jeong, den Alphonso Davies aus den Augen verloren hatte, machte Neuer eine etwas unglückliche Figur. Eberl und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen blickten auf der Tribüne bedröppelt drein - erst recht, als auch noch Silas zuschlug.