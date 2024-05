Der MSV Duisburg hat im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga den wohl entscheidenden Rückschlag kassiert. Der langjährige Bundesligist verlor am Freitagabend beim bereits feststehenden Absteiger VfB Lübeck trotz zwischenzeitlicher 3:1-Führung noch mit 3:5 (1:1). Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt vor den Spielen der Konkurrenz am 36. Spieltag weiter sechs Zähler....