Schock für ÖFB: Schlager erleidet Kreuzbandriss

APA/EVA MANHART

Österreichs Fußball-Nationalteam dürfte vor der in sechs Wochen startenden Europameisterschaft in Deutschland mit einem schmerzhaften Ausfall konfrontiert sein. Wie der Kurier und Sky am Samstag berichteten, erlitt Xaver Schlager am Freitag beim Bundesligaspiel seiner Leipziger bei Hoffenheim (1:1) ohne gegnerische Einwirkung einen Kreuzbandriss im linken Knie. RB Leipzig ließ eine diesbezügliche Anfrage der APA - Austria Presse Agentur vorerst unbeantwortet.

Der 26-Jährige gilt ob seiner Kampfkraft und Ausdauer als Schlüsselfigur des ÖFB-Teams im zentralen Mittelfeld. Für Schlager wäre es der zweite Kreuzbandriss der Karriere, im Vorjahr war er wegen eines Syndesmosebandriss länger ausgefallen. Auf Schlagers Position können neben Nicolas Seiwald auch Konrad Laimer, Marcel Sabitzer oder Florian Grillitsch spielen.

RB-Trainer Marco Rose hatte nach der Partie am Freitag noch leichte Entwarnung gegeben. "Xaver steht gut auf den Beinen. Wir müssen Bilder machen und können dann hoffentlich komplette Entwarnung geben", sagte Rose.

apa