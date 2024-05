BW Linz nach Sieg weiter im Europacup-Rennen

APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Ein Grund zum Feiern: Dritter Sieg in Serie für BW Linz

Blau-Weiß Linz hat erstmals in der Bundesliga drei Siege hintereinander gefeiert und bleibt im Rennen um das Europacup-Play-off. Der Aufsteiger gewann am Samstag in der Qualifikationsrunde das Duell um Rang drei gegen die WSG Tirol mit 3:2 (2:1) und geht mit drei Punkten Rückstand auf den zweitplatzierten WAC in die letzten zwei Runden.

Im Duell der beiden seit einer Woche vom Abstiegskampf befreiten Clubs bestimmten die Linzer ab Mitte der ersten Halbzeit klar das Spielgeschehen. Der zunehmende Druck der Heimischen führte auch zu Chancen, Ronivaldo (23.) und Noß (26.) vergaben die ersten. In der 27. Minute ging Seidl nach einem Zweikampf mit Gugganig zu Boden, Schiedsrichter Weinberger nahm die Elfmeter-Entscheidung nach VAR-Check jedoch zurück.

Kurz darauf durften die 5.000 Fans im Stadion an der Donaulände aber jubeln. Eine Pirkl-Flanke ging an Freund und Feind vorbei und landete bei Ronivaldo, der trocken zu seinem zehnten Saisontor einschoss (31.). Eine Unachtsamkeit in der blau-weißen Defensive ermöglichte den Tirolern den Ausgleich, Prelec konnte eine Flanke am Fünfer ungehindert einköpfeln (40.).

Die Elf von Scheiblehner ging dennoch mit einem Vorsprung in die Pause, weil Maranda in der 42. Minute richtig stand. WSG-Torhüter Stejskal wehrte einen Pasic-Schuss ab, der Ball sprang an das Bein des Innenverteidigers und von dort ins Tor.

Die Linzer gingen auch in der zweiten Hälfte nicht vom Gas und erhöhte durch einen abgefälschten Schuss von Dobras auf 3:1 (51.). Nach gut einer Stunde verstärkten die Tiroler ihre Offensivbemühungen, zunächst ohne gefährlich zu werden. Nach einer schönen Kombination gelang Tomic aber doch der Anschlusstreffer (77.). Eine Ausgleichschance bot sich den Gästen aber nicht mehr.

apa