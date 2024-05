Klub von Tom Brady steigt in 3. Liga ab

www.imago-images.de/SID/IMAGO/MI News

Tom Brady war schon als Zuschauer bei City zu Gast

Für American-Football-Legende Tom Brady hat sich sein erstes Investment in den Fußball alles andere als bezahlt gemacht. Der englische Traditionsklub Birmingham City, zu dessen Anteilseignern der siebenmalige Super-Bowl-Champion gehört, stieg ein Jahr nach Bradys Einstieg erstmals seit 29 Jahren in die dritte Liga ab.

"Vielen Dank für die Unterstützung in einem schwierigen ersten Jahr. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber dank Ihnen allen werden wir in Zukunft Großes erreichen", schrieb Brady bei X. Die Mehrheit am Klub hält die US-Firma Knighthead Capital Management LLC, mit der Brady eine Partnerschaft eingegangen war.

Hinter Birmingham liegt eine Achterbahnsaison mit drei Trainern - darunter der langjährige Nationalspieler Wayne Rooney, der nach nur zwei Siegen in 15 Spielen wieder gehen musste. Am letzten Spieltag nutzte auch ein Sieg gegen Norwich City nichts, zusammen mit Rotherham und Huddersfield Town ging es in die Drittklassigkeit.