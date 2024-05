Sturm Graz rettet Punkt im Meisterrennen

APA/ERWIN SCHERIAU

Hitzige Partie in Graz-Liebenau

Sturm Graz hat im Meisterrennen einen möglicherweise entscheidenden Punkt gerettet. Der Double-Anwärter erkämpfte gegen den TSV Hartberg nach über 80-minütiger Unterzahl am Sonntag in Graz ein 1:1 (0:1). Der im Anschluss bei Rapid antretende Serienmeister Salzburg hatte damit die Möglichkeit, bis auf einen Punkt an Sturm heranzurücken. Zwei Runden sind danach noch zu spielen.

Nach einem diskutablen Ausschluss für Sturm-Kapitän Gorenc-Stankovic (9.) sorgte zunächst Maximilian Entrup für Schockstarre in Graz (17.). Eine Einzelaktion von Kiteishvili resultierte im 1:1 (58.), das die 14.817 Fans wie einen Sieg feierten. Hartberg sitzt weiter auf Platz vier, der zur Europacup-Teilnahme berechtigt. Sturm bekommt es noch auswärts mit dem LASK zu tun und empfängt abschließend Klagenfurt. Hartberg trifft zuhause auf Salzburg und auswärts auf Rapid.

Sturm-Trainer Ilzer vertraute im Gegensatz zum Cup wieder von Beginn an auf Lavalée auf der Linksverteidiger-Position und William Böving als Sturmpartner von Biereth. Schopp setzte auf Hartbergs Sieger-Elf gegen Klagenfurt.

Die Partie begann mit einer Sturm-und-Drang-Phase der Gastgeber. Schon nach zehn Sekunden scheiterte Prass nach Biereth-Kopfballverlängerung an Hartberg-Goalie Sallinger. Auch der Nachschuss von Biereth brachte nichts ein. Wenig später setzte die dänische Arsenal-Leihgabe einen Kopfball zu zentral auf Sallinger (5.).

Es folgte die Schlüsselszene der Partie. Stankovic rauschte mit offener Sohle in ein Duell mit Jürgen Heil und erwischte den TSV-Kapitän beim Versuch, den Ball zu spielen, am Rist (6.). Schiedsrichter Jäger erhöhte die Strafe für den Sturm-Spieler nach VAR-Intervention von Gelb auf Rot.

Der Ausschluss dämpfte die Euphorie der Gastgeber merklich, kurz darauf war sie am Nullpunkt. Der wenig bedrängte Kainz fand den ungedeckten Entrup, der nach sehenswerter Ballbehandlung vor Sturm-Keeper Jaros eiskalt blieb (17.). Die Grazer rangen am Feld und an der Seitenlinie um Contenance - Co-Trainer Hölzl sah Gelb - da ließ ÖFB-Teamstürmer Entrup in abseitsverdächtiger Position das 2:0 aus (21.).

Sturm rang um spielerische Linie, der kombinationsstarke TSV legte beinahe nach. Sangare umkurvte Jaros, Lavalée putzte gerade noch aus (32.). Böving ließ auch die dritte Topchance von Sturm aus (42.), da hatte Sturm endgültig seine Systematik auf ein kompakteres 4-4-1 am Feld verändert.

Im anschließenden Grazer Grenzgang hatten beide Teams ihre Möglichkeiten. Ein Tor von Hartbergs Avdijaj zählte wegen Abseits nicht (49.), auf der Gegenseite landete ein Prass-Heber neben dem verwaisten Tor (52.). 58. Minute: Kiteishvili trägt den Ball vom Zentrum bis zum Strafraum, hat etwas Ballglück und bezwingt dann auch Sallinger.

Die Einzelaktion des Georgiers hallte nach, Sturm drückte im Anschluss auf den Heimsieg. Hartberg lauerte auf Kontersituationen, die sich kaum boten. Kiteishvili reklamierte vergeblich Elfmeter (75.), danach schien der Tank des lange nachlaufenden Cupsiegers allmählich leer. Steinwender setzte eine gute Gäste-Chance per Kopf knapp neben das Tor (84.). Den Punkt für Sturm hielt Jaros fest. Nach einer Pfeifer-Hereingabe zwang Wüthrich seinen Schlussmann zu einer Glanzparade (93.).

apa