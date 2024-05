Operation fix: Schlager droht EM-Aus

APA/KRUGFOTO

Salzburg-Goalie Schlager muss am Knie operiert werden

Tormann Alexander Schlager muss die Saison bei Meister Salzburg vorzeitig beenden. Wie die "Bullen" bekanntgaben, wird der 28-Jährige am (heutigen) Montag in Innsbruck am linken Knie operiert. Erst danach könne Genaueres zur Ausfalldauer gesagt werden. Auf APA-Nachfrage hieß es, es dürfte sich um eine Meniskusverletzung bei Österreichs Nationalteamgoalie handeln. Das Malheur ereignete sich beim Aufwärmen vor der Salzburger 0:2-Pleite bei Rapid am Sonntag.

Der 15-fache ÖFB-Teamspieler droht damit die in weniger als sechs Wochen startende Europameisterschaft in Deutschland zu verpassen. Bereits David Alaba, Xaver Schlager und Sasa Kalajdzic (jeweils Kreuzbandriss) erlitten Knieverletzungen. Zahlreiche Innenverteidiger, darunter Philipp Lienhart, Kevin Danso und Maximilian Wöber, sind aktuell nicht fit.

Der 28-jährige Schlager erkämpfte sich im ÖFB-Team unter Ralf Rangnick im Tor ein Fixleiberl, das er seit seinem Wechsel vom LASK 2023 auch in Salzburg trug. Von 30 möglichen Ligaspielen verpasste er nur zwei. Hinzu kommen sechs Spiele in der Champions-League-Gruppenphase. Gegen Rapid stand Timo Horn im Tor.

Nachfolger gesucht

Als mögliche Vertreter auf Nationalteamebene gelten Patrick Pentz, Heinz Lindner, Tobias Lawal und Niklas Hedl. Pentz steht regelmäßig für den dänischen Club Bröndby zwischen den Pfosten, Lindner zuletzt Mitte März für den belgischen Club Union Saint-Gilloise. Insgesamt hat der 33-Jährige in dieser Saison nur fünf Pflichtspiele absolviert. Lawal (23/LASK) und Hedl (23/Rapid) verfügen über wenig internationale Erfahrung.

Erst vor Kurzem zog sich Xaver Schlager als dritter ÖFB-Teamspieler nach David Alaba und Sasa Kalajdzic einen Kreuzbandriss zu. Der Mittelfeldspieler fällt für die EM ebenso fix aus wie Stürmer Kalajdzic, eine Teilnahme von Kapitän und Abwehrchef Alaba wäre für Teamchef Ralf Rangnick "ein kleines Wunder". Die EM-Hoffnungen von Manprit Sarkaria sind wegen eines Knöchelbruchs minimal, mit Philipp Lienhart (Knieprobleme), Kevin Danso (Adduktorenzerrung) und Maximilian Wöber (Muskelfaserriss) müssen derzeit drei weitere Innenverteidiger (neben Alaba) verletzt pausieren.

Überblick über die verletzten ÖFB-Teamspieler

David Alaba (Kreuzbandriss): Der Kapitän des ÖFB-Teams muss seit einem halben Jahr aufgrund eines Risses des vorderen Kreuzbands im linken Knie pausieren. Der Abwehrchef des spanischen Meisters Real Madrid blieb am 17. Dezember im Heimspiel gegen Villarreal in der 32. Minute bei einem Zweikampf mit Gerard Moreno unglücklich im Rasen hängen und verdrehte sich dabei das linke Knie. Die EM ist nicht ganz abgeschrieben, eine Teilnahme aber sehr unwahrscheinlich.

Xaver Schlager (Kreuzbandriss): Der Stammspieler im zentralen ÖFB-Mittelfeld und bei RB Leipzig fällt nach einem Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie mehrere Monate aus. Schlager verletzte sich am Freitag im Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim nach einer Viertelstunde ohne gegnerische Einwirkung. Für den 26-Jährigen ist es der zweite Kreuzbandriss. Der erste passierte im rechten Knie.

Alexander Schlager (Meniskusverletzung): Der Salzburg-Stammkeeper verletzte sich am Sonntag beim Aufwärmen vor dem Spiel gegen Rapid am linken Knie. Nun wird ein Meniskusschaden befürchtet, die Operation am Montag sollte Aufschluss über die tatsächliche Ausfalldauer bringen.

Sasa Kalajdzic (Kreuzbandriss): Der Zwei-Meter-Mann zog sich am 18. Februar seinen bereits dritten Kreuzbandriss zu. Der 26-jährige Stürmer von Eintracht Frankfurt verletzte sich im Bundesligaspiel gegen SC Freiburg in der 8. Minute ohne Fremdeinwirkung. Die Diagnose, die das Ende seines EM-Traums bedeutete, lautete Riss des Kreuz- und Außenbandes im rechten Knie.

Manprit Sarkaria (Knöchelbruch): Der Offensivspieler von Sturm Graz sich am 7. März den Außenknöchel gebrochen. Sarkaria hatte sich im Achtelfinal-Hinspiel der Europa Conference League gegen OSC Lille in Graz in der 37. Minute bei einem Torschuss verletzt. Der 27-Jährige hat im Oktober des vergangenen Jahres in der EM-Qualifikation zu Hause gegen Belgien sein Teamdebüt gegeben.

Philipp Lienhart (Knieprobleme): Der Innenverteidiger des SC Freiburg pausiert seit eineinhalb Monaten wegen Problemen im linken Knie. Im Jänner hatte sich der 27-Jährige wegen einer Nervenirritation in der rechten Leiste einer Operation unterziehen müssen und gab am 17. März sein kurzes Comeback. Die Einwechslung in der 62. Minute war sein bisher letzter Einsatz.

Kevin Danso (Adduktorenzerrung): Der Abwehrchef des französischen Spitzenclubs Lens hat sich am Freitag im Meisterschaftsspiel gegen Lorient eine Adduktorenzerrung zugezogen und wurde zur Pause ausgewechselt. Seine EM-Teilnahme sollte nicht in Gefahr sein, allerdings dürfte der Innenverteidiger wohl die letzten beiden Liga-Partien von Lens verpassen.

Maximilian Wöber (Muskelfaserriss): Der zentral und links einsetzbare Verteidiger von Borussia Mönchengladbach hat sich am 20. April in Meisterschaftsspiel gegen Hoffenheim einen leichten Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und in den zwei Spielen seither ausgesetzt.

