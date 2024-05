Gorenc Stankovic für ein Spiel gesperrt

APA/ERWIN SCHERIAU

Gorenc Stankovic fehlt Sturm in Linz

Der Strafsenat der Bundesliga hat Sturm-Profi Jon Gorenc Stankovic nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Hartberg (1:1) für ein Spiel gesperrt.

Der Slowene wird damit das Auswärtsspiel der Grazer am kommenden Sonntag beim LASK versäumen. In der letzten Runde dieser Saison am 19. Mai daheim gegen Klagenfurt kann Gorenc Stankovic beim Tabellenführer und Cupsieger wieder dabei sein.

