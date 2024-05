Kölner Stadion behält Namensgeber langfristig

AFP/SID/UWE KRAFT

Das RheinEnergie-Stadion in Köln

In sportlich unruhigen Zeiten hat der 1. FC Köln zumindest mit Blick auf einen langjährigen Partner Planungssicherheit.

Die RheinEnergie bleibt bis mindestens 2029 Namensgeber des Stadions, das teilte der Klub am Dienstag mit. Der Kölner Energieversorger ist bereits seit Einweihung der Spielstätte im Jahr 2004 der Namensgeber. Die Arena entstand damals an der Stelle des alten Müngersdorfer Stadions.

"Die RheinEnergie zählt zu den ältesten Stadion-Namensgebern in der Bundesliga", sagte FC-Geschäftsführer Markus Rejek: "Für uns ist es etwas Besonders, dass das Stadion in Köln weiterhin den Namen eines Kölner Unternehmens trägt." Der Energieversorger bleibt zudem Trikotsponsor der Kölner U21, die in der Regionalliga West spielt. Dieses Engagement besteht seit 2006.

Den Profis des 1. FC Köln droht in der Fußball-Bundesliga der siebte Abstieg der Vereinsgeschichte.