Goldener Ball von Maradona wird versteigert

APA/AFP

Diego Maradona mit dem später verschollenen Goldenen Ball

Jahrzehnte war die Auszeichnung verschollen, jetzt wird in Frankreich der Goldene Ball der argentinischen Fußballlegende Diego Maradona versteigert.

Die Trophäe kommt am 6. Juni im Auktionshaus Aguttes in Neuilly-sur-Seine nahe Paris unter den Hammer, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Einen Schätzpreis gab Aguttes zunächst nicht an. Vor zwei Jahren war Maradonas WM-Trikot für 8,4 Millionen Euro versteigert worden.

Maradona war mit dem Goldenen Ball als bester Spieler bei der Fußballweltmeisterschaft 1986 in Mexiko ausgezeichnet worden. Er hatte dort mit der "Hand Gottes" Fußballgeschichte geschrieben und die Albiceleste zum zweiten WM-Titel geführt.

Die Trophäe war 35 Jahre lang verschollen. 1989 wurde sie aus Maradonas Schließfach in einer Bank in Neapel gestohlen. 2016 kaufte sie ein Sammler in Frankreich mit einer Reihe anderer Trophäen für ein paar Hundert Euro, ohne zunächst zu wissen, worum es sich handelte. Erst später wurde mittels zweier Gutachten die Authentizität des Goldenen Balls festgestellt.

apa