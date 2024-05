BVB-Coach Terzic völlig aufgelöst: "Pure Freude"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Edin Terzic steht mit dem BVB im Champions-League-Finale

Nach dem größten Erfolg seiner Trainerkarriere fehlten Edin Terzic fast die Worte.

"Es wird noch dauern, das zu realisieren, aber wir freuen uns extrem", sagte der Coach von Borussia Dortmund nach dem Einzug ins Finale der Champions League bei "Prime Video". Er empfinde "pure Erleichterung, pure Freude und ganz, ganz viel Stolz", sagte Terzic im Anschluss an das 1:0 (0:0) bei Paris St. Germain.

"Dafür machen wir es. Wir hätten uns gewünscht, letztes Jahr in unserem Stadion so ein ähnliches Bild zu kreieren", führte der 41-Jährige mit Blick auf die verpasste Meisterschaft in der vergangenen Saison aus: "Da sah es nach dem Spiel anders aus, aber heute konnten wir unseren Fans etwas zurückgeben, in dem wir es geschafft haben, wieder gemeinsam nach London zum Champions-League-Finale zu fahren."

Für den Schützen des Tores des Abends, Mats Hummels, hatte Terzic ein Sonderlob übrig: "Wir haben vorher thematisiert, dass solche Spiele durch die Standardsituationen geöffnet oder sogar entschieden werden. Mats hat das herausragend gut gemacht", sagte er und fügte in Richtung seines Innenverteidigers an: "Aber Mats: Einmal musst du es mindestens noch machen."

Der BVB trifft im Finale am 1. Juni in Wembley entweder auf Real Madrid oder Bayern München.