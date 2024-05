Sabitzer könnte Geschichte schreiben

APA/AFP

Sabitzer steht mit Dortmund im Champions-League-Finale

Fünf österreichische Profis haben bisher in der Königsklasse des Klub-Fußballs triumphiert, Marcel Sabitzer könnte der sechste werden. Der 30-jährige Steirer hat sich im Halbfinale der Champions League mit Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain durchgesetzt und steht mit dem BVB im Endspiel am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion. Dort könnte es sogar zu einem Österreicher-Duell kommen, falls Konrad Laimer am (heutigen) Mittwoch mit Bayern München den Aufstieg schafft.

Franz Hasil war der erste Österreicher, der im Meistercup, dem Vorgängerbewerb der Champions League, erfolgreich war. Der Spielmacher gewann 1970 mit Feyenoord Rotterdam das Endspiel in Mailand gegen Celtic Glasgow mit 2:1 nach Verlängerung. 1972 folgte ihm Heinz Schilcher nach, der beim 2:0-Finalsieg von Ajax Amsterdam gegen Inter Mailand allerdings nicht im Kader der Niederländer stand.

Dasselbe Schicksal ereilte Wolfgang Feiersinger, der 1996/97 mit starken Leistungen Anteil am Champions-League-Finaleinzug von Borussia Dortmund hatte, für das Endspiel gegen Juventus Turin in München (3:1) aber nicht nominiert wurde. Champions-League-Sieger ist auch Marko Arnautovic, der in der Saison 2009/10 beim Triumphzug von Inter Mailand allerdings nur zweimal im Kader stand und ohne Einsatz blieb. Inter holte den Titel mit einem 2:0 gegen Bayern München in Madrid.

Erfolgreichster Österreicher im Clubfußball ist David Alaba. Der ÖFB-Teamkapitän gewann bereits dreimal die Champions League und spielte in allen drei Finali durch. Zweimal siegte Alaba mit Bayern München (2013 mit 2:1 gegen Borussia Dortmund in London und 2020 mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain in Lissabon) und einmal mit Real Madrid (2022 mit 1:0 gegen Liverpool in Paris/St. Denis).

Alaba könnte heuer seinen vierten CL-Titel holen, ist allerdings seit Dezember verletzt und muss auf seine Mannschaftskollegen von Real Madrid hoffen. Die Spanier empfangen am Mittwochabend im Halbfinal-Rückspiel Bayern München, das Hinspiel endete 2:2. Sollten die Bayern in Madrid gewinnen, hätte Mittelfeldmotor Konrad Laimer die Chance auf den Champions-League-Titel.

Österreichische Legionäre als Titelgewinner in Meistercup oder Champions League:

1970 Meistercup: Franz Hasil (spielte durch) mit Feyenoord Rotterdam - 2:1 n.V. gegen Celtic Glasgow in Mailand

1972 Meistercup: Heinz Schilcher (im Finale nicht im Kader) mit Ajax Amsterdam - 2:0 gegen Inter Mailand in Rotterdam

1997 Champions League: Wolfgang Feiersinger (im Finale nicht im Kader) mit Borussia Dortmund - 3:1 gegen Juventus Turin in München

2010 Champions League: Marko Arnautovic (im Finale nicht im Kader) mit Inter Mailand - 2:0 gegen Bayern München in Madrid

2013 Champions League: David Alaba (spielte durch) mit Bayern München - 2:1 gegen Borussia Dortmund in London

2020 Champions League: David Alaba (spielte durch) mit Bayern München - 1:0 gegen Paris Saint-Germain in Lissabon

2022 Champions League: David Alaba (spielte durch) mit Real Madrid - 1:0 gegen Liverpool in Paris/St. Denis

apa