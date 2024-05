SGE-Star wechselt zur AS Rom

FIRO/SID

Von Frankfurt nach Rom: Verena Hanshaw

Von Eintracht Frankfurt zur AS Rom: Die österreichische Fußballspielerin Verena Hanshaw wird ab der kommenden Saison für den italienischen Hauptstadtklub auflaufen.

Das gab die Roma am Donnerstag bekannt. "Ich bin glücklich, hier zu sein und kann es nicht erwarten, euch bald zu treffen", sagte Hanshaw in einem Instagram-Video in Richtung der Roma-Fans.

In der ewigen Stadt erhält die Linksverteidigerin einen Zweijahresvertrag. Derzeit steht die 30-Jährige noch in Diensten des Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Dass Hanshaw ihren Kontrakt in der Mainmetropole nicht verlängern wird, hatte die SGE am Dienstag bekannt gegeben.

Die österreichische Nationalspielerin werde als "Fußballerin und als Mensch sehr fehlen", sagte SGE-Trainer Niko Arnautis.

Hanshaw war zur Saison 2018/19 vom SC Sand zum damaligen 1. FFC Frankfurt gewechselt. Sie soll am kommenden Montag im Rahmen des Heimspiels gegen den SC Freiburg (19:30 Uhr) offiziell verabschiedet werden.