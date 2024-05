Henriksen freut sich auf Duell mit CL-Finalist BVB

Torsten Silz, dpa

Mainz 05 empfängt Königsklassen-Finalist Borussia Dortmund

Trainer Bo Henriksen vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 blickt mit großer Vorfreude auf die Heimpartie gegen Borussia Dortmund am Samstagabend (18:30 Uhr/Sky).

"Was für ein Spiel, mehr kann man sich nicht wünschen", sagte Henriksen vor dem Duell mit dem Champions-League-Finalisten.

Zu sehr mit dem Gegner beschäftigen möchte sich der Däne aber nicht - schließlich steckt Mainz zwei Spieltage vor Saisonende mitten im Abstiegskampf. "Wir denken nicht über Dortmund nach, wir wollen unser eigenes Spiel spielen", betonte Henriksen, der wenig Lust auf Rechenspiele zeigte: "Der einzige Plan ist es, zu gewinnen. Wenn wir das zweimal schaffen, haben wir gute Chancen auf den Klassenerhalt."

Bei diesem Vorhaben setzt der 05er-Coach auf die Unterstützung der Anhänger: "Dass die Fans und die Stadt immer noch hinter uns stehen, ist unglaublich." Von seinem Team forderte er Mut, vor allem auch im Spiel ohne Ball. Ob Henriksen gegen den BVB wieder auf den zuletzt lädierten Karim Onisiwo zurückgreifen kann, wird sich am Freitag entscheiden.

Die Rheinhessen belegen in der Tabelle den Relegationsplatz 16. Der Vorsprung auf den 1. FC Köln auf Aufstiegsrang 17 beträgt fünf Punkte, dementsprechend kann sich das seit sieben Spielen ungeschlagene Mainz am Samstag der Gefahr des direkten Abstiegs entledigen. Der Rückstand auf Union Berlin auf dem rettenden 15. Rang beträgt einen Zähler. Köln und Union treffen am Samstag um 15.30 Uhr (Sky) im direkten Duell aufeinander.