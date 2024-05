14 Tore in der Nachspielzeit: Bayer macht immer weiter

IMAGO/Ralf Treese

Josip Stanisic traf schon gegen Dortmund spät

Ein Spiel hat mehr als 90 Minuten, niemand weiß das besser als Bayer Leverkusen.

Auch gegen die AS Rom schlägt die Werkself ganz spät zu, im Halbfinal-Rückspiel der Europa League steht am Ende ein 2:2 (0:2) - Josip Stanisic (90.+7) sorgte dafür, dass die Serie von nun 49 Spielen ohne Niederlage weiter Bestand hat.

Es war in dieser Saison bereits das 14. Leverkusener Tor in der Nachspielzeit. In der Schlussphase waren es noch mehr.

Ein Überblick (Tore in der Bundesliga, sofern nicht anders angegeben):

1. bei Teutonia Ottensen zum 8:0 (DFB-Pokal), 90. Minute, Adam Hlozek

2. bei Bayern München zum 2:2, vierte Minute der Nachspielzeit, Exequiel Palacios

3. beim SV Sandhausen zum 4:2 (DFB-Pokal), 88. Minute, Amine Adli

4. beim SV Sandhausen zum 5:2 (DFB-Pokal), zweite Minute der Nachspielzeit, Amine Adli

5. bei Qarabag Agdam zum 1:0 (Europa League), vierte Minute der Nachspielzeit, Victor Boniface

6. gegen den SC Paderborn zum 3:1 (DFB-Pokal), 87. Minute, Patrik Schick

7. beim FC Augsburg zum 1:0, vierte Minute der Nachspielzeit, Exequiel Palacios

8. bei RB Leipzig zum 3:2, erste Minute der Nachspielzeit, Piero Hincapié

9. gegen den VfB Stuttgart zum 3:2, 90. Minute, Jonathan Tah

10. gegen Bayern München zum 3:0, fünfte Minute der Nachspielzeit, Jeremie Frimpong

11. bei Qarabag Agdam zum 2:2 (Europa League), zweite Minute der Nachspielzeit, Patrik Schick

12. gegen den VfL Wolfsburg zum 2:0, 86. Minute, Florian Wirtz

13. gegen Qarabag Agdam zum 2:2 (Europa League), dritte Minute der Nachspielzeit, Patrik Schick

14. gegen Qarabag Agdam zum 3:2, siebte Minute der Nachspielzeit, Patrik Schick

15. gegen die TSG Hoffenheim zum 1:1, 88. Minute, Robert Andrich

16. gegen die TSG Hoffenheim zum 2:1, erste Minute der Nachspielzeit, Patrik Schick

17. gegen West Ham United zum 2:0 (Europa League), erste Minute der Nachspielzeit, Victor Boniface

18. gegen Werder Bremen zum 5:0, 90. Minute, Florian Wirtz

19. bei West Ham United zum 1:1 (Europa League), 89. Minute, Jeremie Frimpong

20. bei Borussia Dortmund zum 1:1, siebte Minute der Nachspielzeit, Josip Stanisic

21. gegen den VfB Stuttgart zum 2:2, sechste Minute der Nachspielzeit, Robert Andrich

22. bei Eintracht Frankfurt zum 5:1, 89. Minute, Victor Boniface

22. gegen die AS Rom zum 2:2 (Europa League), siebte Minute der Nachspielzeit, Josip Stanisic