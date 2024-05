St. Pauli-Plan: Aufstiegsparty als Aktionstag für Demokratie

Marcus Brandt/dpa

St. Pauli will einen möglichen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nicht nur mit einer Fan-Party, sondern mit einem Aktionstag für Demokratie, gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung feiern

Der FC St. Pauli will einen möglichen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nicht nur mit einer Fan-Party, sondern mit einem Aktionstag für Demokratie, gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung feiern. Stattfinden soll dieser politische Saisonabschluss am Pfingstmontag (20. Mai) mit mehreren anderen Organisationen zusammen in der Hamburger Innenstadt.

Den Aufstieg perfekt machen kann der Tabellenzweite der 2. Bundesliga bereits an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) mit einem Heimsieg gegen den VfL Osnabrück. Sollte Spitzenreiter Holstein Kiel am vorletzten Spieltag den Tabellendritten Fortuna Düsseldorf schlagen, stünde die Erstliga-Rückkehr des FC St. Pauli nach 13 Jahren sogar schon am Samstagabend fest.

"Wenn wir am Samstagabend schon aufsteigen sollten, dann würden wir das auch so nehmen", sagte Trainer Fabian Hürzeler bei einer Pressekonferenz am Freitag. Er freue sich jedoch vor allem auf das Heimspiel gegen Osnabrück. "Millerntor ist etwas Besonderes. Ich erwarte noch einmal eine besondere Atmosphäre, eine lautstarke, unterstützende, positive Atmosphäre", sagte er. "Weil die Mannschaft das verdient hat und die Mannschaft das auch braucht."