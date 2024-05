Leverkusen fordert seinen letzten "Angstgegner"

IMAGO/Beautiful Sports/SID/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Hat keine guten Erinnerungen an Bochum: Xabi Alonso

50 Partien ohne Niederlage - diese magische Marke jagt Bayer Leverkusen ausgerechnet an dem Ort, an dem das Team von Trainer Xabi Alonso die bislang letzte Pleite kassiert hat.

Im Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Bochum am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) kann der deutsche Meister seine eindrucksvolle Serie ausbauen. Die Erinnerung an die 0:3-Niederlage am 27. Mai 2023 in Bochum setzt dabei weitere Motivation frei.

"Ich habe das nicht vergessen. Das war kein angenehmes Spiel, aber am Ende ist zum Glück nichts passiert", sagte Alonso, der sich trotz der Niederlage am letzten Spieltag der Vorsaison mit Leverkusen für die Europa League qualifiziert hatte. Im Vergleich zum 2:2 (0:1) im Halbfinal-Rückspiel gegen die AS Rom dürfte der Spanier erneut einige Wechsel vornehmen.

Dennoch will die Werkself, die gegen Rom den Finaleinzug perfekt gemacht und in der Nachspielzeit die erste Pleite erneut abgewendet hatte, die Saison ungeschlagen beenden. Der Lauf der Leverkusener sei "unglaublich. Normalerweise gibt es auf einem solch langen Weg eine Niederlage", sagte Alonso: "Wir haben noch vier weitere Spiele und wollen nicht stoppen."