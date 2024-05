Wölfe kämpfen gegen Horror-Serie beim FC Bayern

AFP/SID/ODD ANDERSEN

Hasenhüttl und der VfL müssen beim FC Bayern ran

Ralph Hasenhüttl hofft gegen Bayern München auf das Ende einer schwarzen Sieglos-Serie.

"Es ist eine Gelegenheit, uns selbst zu beweisen, wie weit wir schon sind", sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg vor der Partie beim Rekordmeister am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Noch nie haben die Wölfe in der Bundesliga in München gewonnen.

Er erwarte ein "interessantes Spiel mit offenem Visier, weil beide Mannschaften eigentlich um nichts mehr spielen", sagte der Österreicher, stellte aber auch klar: "Dass es dort nicht so einfach ist, wissen wir alle. Es ist schon eine Herkulesaufgabe."

Für Hasenhüttl, der mit seinem Team nach dem Klassenerhalt theoretisch auch noch die internationalen Plätze erreichen könnte, ist die Reise nach München auch eine an die alte Wirkungsstätte. Seine aktive Spielerkarriere hatte der heute 56-Jährige beim FC Bayern ausklingen lassen.

"Diese zwei Jahre waren eine sehr lehrreiche und spannende Zeit. Ich konnte sehen, was in so einem großen Verein abgeht", sagte Hasenhüttl.