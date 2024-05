Lustenau gegen Blau Weiß um Chance auf ein "Finale"

APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Lustenau ist gegen Blau Weiß in Bundesliga unbesiegt

Abschied oder Endspiel: Für Austria Lustenau wird das Heimspiel gegen Blau Weiß Linz am Samstag zur echten Partie um Alles oder Nichts. Holt das Schlusslicht gegen die Oberösterreicher die drei Zähler und verliert Altach im Parallelspiel bei der WSG Tirol, stünde im Saisonfinish in der nächsten Woche ein "Finale" um den Klassenerhalt an. Tritt dies nicht ein, ist Lustenaus Gang in die 2. Liga besiegelt. Blau Weiß kämpft noch um den Start im Europacup-Play-off.

2:0 siegten die Lustenauer zuletzt in Bregenz gegen die Wiener Austria. Dass Altach 24 Stunden später verlor, verlängerte den Verbleib der Grün-Weißen im Oberhaus vorerst. Ausgerechnet gegen Blau Weiß haben die seit der 6. Runde ganz hinten liegenden Lustenauer eine positive Bilanz vorzuweisen. Zwei 0:0 und ein 2:0-Heimsieg stehen gegen den Aufsteiger zu Buche.

"Obwohl unsere Saison bisher ja nicht so gut verlaufen ist, haben wir gegen sie noch kein Spiel verloren und dabei keinen Gegentreffer erhalten. Also steht einem Sieg nichts im Wege", sagte Austria-Trainer Andreas Heraf dazu. Dass seine Mannschaft offensiv in den vergangenen Wochen zulegen konnte, sorgt für weiteren Optimismus. "Wir haben uns endlich mit Toren belohnt", so Heraf.

Er muss freilich nun auch auf Lukas Fridrikas (Kapseleinriss im Knöchel) und Anderson (Innenbandriss im Knie) verzichten, für beide ist die Saison vorzeitig beendet. Der Gegner hat laut Heraf nichts mehr zu verlieren. "Sie können jetzt befreit aufspielen. Da müssen wir wie in den Auftritten zuvor dagegenhalten und sie nicht zur Entfaltung kommen lassen." Besonders aufpassen wollen die Vorarlberger auf Ex-Lustenau-Stürmer Ronivaldo, der für die Linzer auch beim 3:2 bei der WSG in der Vorwoche traf.

Blau-Weiß schaffte dabei nicht nur den dritten Sieg in Folge, sondern blieb auch im Rennen um die beiden Play-off-Plätze an der Wiener Austria und dem WAC dran. Die Konkurrenten stehen einander am Samstag im direkten Duell in Wien gegenüber. Auf die Austria trifft Blau-Weiß dann noch in der letzten Runde vor heimischer Kulisse.

Um die Chance auf einen Top-zwei-Platz zu wahren ist laut Gerald Scheiblehner nun einmal viel Arbeit nötig. "Uns erwartet ein extrem schwieriges Auswärtsspiel. Austria Lustenau wird alles in die Waagschale werfen, um ein Finale gegen Altach zu ermöglichen", meinte der BW-Trainer. "Wir wollen mit einem Sieg die Voraussetzungen für einen Hexenkessel in Linz schaffen, um gegen die Austria noch die Chance auf ein Play-off Spiel zu haben. Es wird ein offener Schlagabtausch, bei dem beiden Mannschaften nur ein Sieg hilft." Fabio Strauss fehlt bei den Linzern aufgrund einer Sperre.

apa