Atalanta Bergamo schießt sich für Leverkusen warm

IMAGO/R4924_italyphotopress

Atalanta Bergamo ist bereit für das Finale

Atalanta Bergamo hat eine perfekte Generalprobe für das Europa-League-Finale gegen Bayer Leverkusen hingelegt.

Die Mannschaft von Trainer Gian Piero Gasperini setzte sich mit 2:0 (0:0) bei US Lecce durch und machte vor dem Duell mit der Werkself am Mittwoch (21.00 Uhr/Live bei RTL) in Dublin dazu die Qualifikation für die Champions League klar.

Charles de Ketelaere (48.) und Gianluca Scamacca (53.) trafen nach der Pause für die Italiener, die am vergangenen Mittwoch noch das Pokalfinale gegen Juventus Turin verloren hatten (0:1).

Bergamo wird in der kommenden Saison damit zum vierten Mal in der Königsklasse dabei sein, von 2019 bis 2021 hatte sich der Klub dreimal in Folge qualifiziert.

Atalanta steht in der Serie A bei noch zwei ausstehenden Partien auf dem fünften Platz, der zum Start in der Champions League berechtigt. Der Vorsprung auf die AS Rom beträgt sechs Punkte, den entscheidenden direkten Vergleich gegen die Römer hat Bergamo für sich entschieden (1:1 und 2:1).