Energie Cottbus steigt in die 3. Liga auf

Energie Cottbus kehrt in die 3. Liga zurück

Energie Cottbus kehrt nach fünf Jahren in die 3. Fußball-Liga zurück.

Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz bezwang am entscheidenden letzten Spieltag der Regionalliga Nordost Hertha BSC II mit 2:0 (2:0) und hielt damit Verfolger Greifswalder FC auf Abstand. Bei einer Niederlage wäre Greifswald, das 4:1 (1:1) beim ZFC Meuselwitz gewann, noch vorbeigezogen.

Damit stehen drei der vier Rückkehrer in den Profifußball in der kommenden Saison fest. In der Regionalliga West hatte Alemannia Aachen schon vor drei Wochen den Aufstieg nach elf Jahren der Viertklassigkeit perfekt gemacht.

Am Samstag hatte zudem die Reserve des VfB Stuttgart noch die Stuttgarter Kickers von der Spitze der Regionalliga Südwest verdrängt.

Den letzten Aufsteiger ermitteln in diesem Jahr die Meister der Regionalligen Bayern und Nord. Die Zweitvertretung von Hannover 96 (Nord) trifft dabei in Hin- und Rückspiel auf den ehemaligen Zweitligisten Würzburger Kickers (Bayern).