Wirtz wohl "topfit" für Bergamo

Leverkusen-Star Wirtz war zuletzt angeschlagen

Mit einem "topfitten" Florian Wirtz greift Bayer Leverkusen nach dem ersten internationalen Titel seit 36 Jahren. Der zuletzt angeschlagene Offensivstar ist laut Angaben von Sportchef Simon Rolfes wieder im Vollbesitz seiner Kräfte.

"Es wird jeden Tag besser. Ich freue mich, dass er fit ist", sagte Rolfes vor dem Europa-League-Finale am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) in Dublin gegen Atalanta Bergamo.

Es sei gut gewesen, dass Wirtz in der letzten Bundesliga-Partie am Samstag gegen den FC Augsburg (2:1) etwa eine halbe Stunde gespielt habe.

"Er konnte vielleicht in der Phase davor noch ein bisschen Kraft tanken, sodass er topfit reingeht", sagte Rolfes vor dem Abflug am Dienstag: "Wir brauchen ihn. Er ist ein Unterschiedsspieler, der alle begeistert." Am Dienstagabend steht für Leverkusen, das zuletzt 1988 den UEFA-Cup gewonnen hatte, das Abschlusstraining in Dublin an.

Wirtz hatte im Ligaspiel bei Borussia Dortmund vor rund vier Wochen einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen und war zuletzt nur vereinzelt zum Einsatz gekommen.

Der 21-Jährige, der zum Spieler der Saison in der Bundesliga gekürt wurde, soll nach dem Finale gegen Bergamo auch am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) im Endspiel des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern eine wichtige Rolle einnehmen.