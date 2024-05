Bayern-Frauen feiern auf dem Marienplatz

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Die Frauen vom FC Bayern sind erneut Meister geworden

Mit rund 2500 Fans auf dem Marienplatz haben die Meisterinnen von Bayern München am Dienstag ihren erneuten Bundesliga-Titelgewinn gefeiert.

Das Team um Kapitänin Glodis Viggosdottir präsentierte auf dem Rathausbalkon nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt stolz die Schale.

"Diese Mannschaft hat sich diese große Ehre mehr als verdient", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer und wandte sich in seiner Rede an die Spielerinnen: "Ihr verkörpert den FC Bayern weit über den Platz hinaus." Ohne Niederlage hatte der Titelverteidiger die Bundesliga-Saison am Sonntag mit einem 4:1 bei der TSG Hoffenheim abgeschlossen.

Für die nächste Saison steckte Hainer die Ziele noch höher: "Bei allem Respekt vor der Konkurrenz lautet das Ziel ganz im Stile des FC Bayern, 2025 mit weiteren Titeln hierher zurückzukommen."

Im DFB-Pokal hatten die Münchnerinnen das Finale gegen den VfL Wolfsburg 0:2 verloren, in der Champions League war bereits in der Gruppenphase Schluss gewesen.