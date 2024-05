Jung-Talent Paumgartner von Liefering zu Salzburg

FC Red Bull Salzburg GmbH

Tim Paumgartner darf sich ab der kommenden Saison bei Red Bull Salzburg zeigen

Tim Paumgartner hat den fixen Sprung von Kooperationsclub FC Liefering zu Bundesliga-Vizemeister Red Bull Salzburg geschafft.

Der 19-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb beim ehemaligen Serienchampion einen bis 30. Juni 2028 gültigen Vertrag, wie die Salzburger am Donnerstag bekanntgaben. Für die Lieferinger hatte es der 1,96 Meter große ÖFB-Nachwuchs-Teamspieler in der aktuellen Saison in 22 Spielen in der 2. Liga auf ein Tor und zwei Assists gebracht.

apa