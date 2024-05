Emery mit neuem Fünf-Jahres-Vertrag bei Aston Villa

Rui Vieira/AP/dpa

Aston Villa setzt weiter auf Cheftrainer Unai Emery

Der zuletzt bei mehreren Topklubs gehandelte Trainer Unai Emery hat seinen Vertrag beim Premier-League-Club Aston Villa zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen verlängert.

Nach der erstmaligen Qualifikation des Klubs für die Champions League unterschrieb der 52-Jährige einen neuen Fünf-Jahres-Vertrag, wie der Verein aus Birmingham bekanntgab. Bereits im April hatte Emery bis 2027 verlängert.

Zuvor galt der Spanier auch als Trainer-Kandidat bei mehreren europäischen Topklubs und wurde unter anderem beim FC Bayern München gehandelt. Emery hatte sein Amt bei Aston Villa im November 2022 als Nachfolger von Steven Gerrard angetreten und den damaligen Tabellen-17. noch auf Rang sieben und damit in den Europapokal geführt.

In diesem Jahr wurde das Team Vierter der englischen Fußball-Meisterschaft und spielt in der kommenden Saison erstmals in der Champions League.