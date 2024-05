Kehl vor CL-Finale: BVB soll es wie 1997 machen

AFP/SID/INA FASSBENDER

BVB-Sportchef Sebastian Kehl (links) hofft auf einen Coup wie im CL-Finale 1997

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl kann das Champions-League-Finale gegen Real Madrid kaum erwarten.

"Wir sind selbstbewusst, aufgeregt, voller Vorfreude und wollen gewinnen. Wir werden kämpfen, wie unsere DNA uns das vorgibt", sagte der 44-Jährige vier Tage vor dem Königsklassenendspiel in London am Samstag (21:00 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Europas erfolgreichsten Fußballklub. Die Rollen seien klar verteilt: "Der Druck liegt eher auf ihrer Seite."

Der BVB hat noch eine Rechnung offen, das betonte auch der frühere BVB-Kapitän: "London is calling again. Die Stadt wird wieder schwarz-gelb sein, wie 2013." Damals verlor die Borussia das "German Final" gegen Bayern München dramatisch mit 1:2.

Vorbild ist aber eher das Finale 1997, als Dortmund als Underdog Juventus Turin in München mit 3:1 düpierte. Der damals 17-jährige Kehl jubelte am Fernseher mit: "Ein ähnlicher emotionaler Aufschrei im Stadion - darauf hoffen wir diesmal auch. Jeder in unserem Team ist unglaublich heiß auf dieses Spiel."

Besonders trifft das auf Marco Reus zu, für den 34-Jährigen wird es das letzte Spiel im BVB-Trikot nach zwölf Jahren. Auch die "Legende", wie Kehl ihn nannte, werde "alles für den Sieg geben".