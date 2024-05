Frieser wechselt von Hartberg zum GAK

APA/GEORG HOCHMUTH

Frieser wechselt zum GAK

Dominik Frieser wechselt innerhalb der Steiermark vom Bundesligisten TSV Hartberg zu Aufsteiger GAK. Das gaben beide Clubs am Mittwoch bekannt. Der Vertrag des 30-Jährigen mit den Hartbergern wurde auf Wunsch des Grazers einvernehmlich aufgelöst. In seiner Heimat unterschrieb Frieser einen Vertrag für zwei Jahre bis 2026. "Ich freue mich richtig auf die bevorstehende Aufgabe beim - für mich - geilsten Verein der Welt", sagte der Flügelspieler.

Frieser war zwei Saisonen für die Oststeirer tätig und stand auch in den beiden Europacup-Play-off-Spielen gegen die Wiener Austria in der Startelf. "In Hartberg habe ich wieder Spaß am Fußball gefunden, dafür bin ich sehr dankbar. Es war eine überragende Zeit", sagte Frieser, der nach seiner Zeit beim LASK in Barnsley (England) und Cesena (Italien) nicht glücklich geworden war.

"Seine Offensivpower und seine auch internationale Erfahrung wird uns in der Bundesliga auf jeden Fall helfen", sagte GAK-Sportchef Dietner Elsneg über die erste Neuverpflichtung der Grazer.

