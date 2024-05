Flick neuer Trainer beim FC Barcelona

APA/dpa

Hansi Flick unterzeichnete in Barcelona einen Vertrag bis 2026

Hansi Flick ist neuer Trainer beim spanischen Klub FC Barcelona. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der 59-jährige Deutsche folgt auf Xavi, dessen Vertrag mit dem Verein zuvor aufgelöst worden war. Flick, für den es die erste Cheftrainerstation außerhalb Deutschlands ist, unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Nachdem er zwischen 2019 und 2021 sieben Titel mit den Bayern geholt hatte, verlief sein Engagement bei der deutschen Nationalmannschaft nicht erfolgreich.

Tagelang wurde über die Trainerbestellung spekuliert, nun gab der FC Barcelona die Verpflichtung von Flick offiziell bekannt. "Wir haben einen Trainer verpflichtet, der für sein hohes Pressing und seinen mutigen Spielstil bekannt ist. Er hat so ziemlich alles gewonnen, was es in der Welt des Fußballs zu gewinnen gibt", erklärte der Club in einer Aussendung.

Chaos um Xavi

Flick war jahrelang Co-Trainer von Joachim Löw bei der deutschen Nationalmannschaft und gewann die Weltmeisterschaft 2014. Nach einigen weiteren Stationen im Hintergrund wurde er im November 2019 zum Cheftrainer der Bayern ernannt. Dort gewann er bis Juli 2021 sieben Titel, ehe er als Bundestrainer zurück zur Nationalmannschaft wechselte. Dort folgte nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2022 und einigen schwachen Ergebnissen die Entlassung im September des Vorjahres.

Flicks Verpflichtung ging ein monatelanges Chaos voraus. Xavi hatte im Jänner seinen Rücktritt nach Saisonende bekanntgegeben, im April folgte die Kehrtwende und Xavi erklärte, seinen bis 2025 laufenden Vertrag doch erfüllen zu wollen. Nachdem der 44-Jährige vor einigen Wochen die Finanzsituation des Clubs kritisierte, wurde am Freitag doch die Trennung offiziell.

