Neuer und Beier machen Fans glücklich

IMAGO/Steinbrenner

DFB-Torhüter Manuel Neuer

Manuel Neuer und Maximilian Beier haben am Rande des EM-Trainingslagers der Fußball-Nationalmannschaft im Weimarer Land viele Fans glücklich gemacht.

Vor dem Netto Marken-Discount in Blankenhain signierten der Torhüter und der Stürmer am Donnerstagmittag Autogrammkarten, Trikots und Bälle. Rund 1500 Anhänger waren zu dem Termin erschienen.

Die DFB-Auswahl wird ihr Trainingslager in Thüringen für die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) am Freitag beenden und mit dem Zug nach Herzogenaurach zu Partner adidas fahren.

Am Montag steht in Nürnberg das Länderspiel gegen die Ukraine an. Die EM-Generalprobe erfolgt vier Tage später in Mönchengladbach gegen Griechenland.