Klagenfurt verpflichtet Verteidiger Kühn

FC Viktoria 1899 Berlin

Jonas Kühn spielt künftig in Klagenfurt

Austria Klagenfurt hat sich die nächste Verstärkung für die kommende Bundesliga geholt.

Der 22-jährige Jonas Kühn vom Partnerclub FC Viktoria 1899 Berlin erhält einen Zweijahres-Vertrag bis Ende Juni 2026. Der Deutsche ist Linksverteidiger und hatte die Kärntner schon als Trainingsgast im Wintercamp in Kroatien überzeugt. Kühn hat bisher zwei Spiele in der 3. Liga und vorwiegend in der Regionalliga gespielt. Ausgebildet wurde er im Nachwuchs von Dynamo Dresden.

"Für mich ist das ein großer und wichtiger Schritt in meiner Karriere. Austria Klagenfurt hat sich in den zurückliegenden Jahren zu einer festen Größe in der österreichischen Bundesliga entwickelt und ich freue mich auf diese Herausforderung", sagte Kühn in einer Vereinsmitteilung.

apa