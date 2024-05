Hierländer verlängert in Graz bis 2025

APA/ERWIN SCHERIAU

Kapitän Hierländer mit der Meisterschale

Meister Sturm Graz hat den Vertrag mit Kapitän Stefan Hierländer um ein Jahr verlängert.

Wie der Double-Sieger am Freitag mitteilte, unterschrieb der 33-Jährige für eine weitere Saison bei den Steirern. Hierländer betonte in einer Mitteilung, dass er auch nach acht Jahren in Graz "noch motiviert wie am ersten Tag" sei und sich "extrem" auf die kommende Champions-League-Saison freue. Zuletzt wurde der Mittelfeldspieler von Christian Ilzer oft als "Joker" eingesetzt.

Sportchef Andreas Schicker bezeichnete Hierländer als "Musterprofi" und "absoluten Führungsspieler" innerhalb der Mannschaft. "Er geht als Kapitän stets voran, ist ein Vorbild für unsere vielen jungen Spieler und zeigt sowohl am Platz, in den Trainings, wie auch mit seiner Einstellung und Professionalität außerhalb des Spielfelds was es heißt, das Wappen des SK Sturm auf der Brust zu tragen und zu repräsentieren", sagte Schicker.

