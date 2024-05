Lustenau verpflichtet Brenner als neuen Trainer

SC Austria Lustenau

Martin Brenner

Bundesliga-Absteiger Austria Lustenau hat mit Martin Brenner einen neuen Trainer gefunden.

Das teilten die Vorarlberger am Freitag mit. Der 38-jährige Brenner wird nach dem Saisonende beim Regionalligisten VfB Hohenems bei den Lustenauern übernehmen. Zuletzt saß Andreas Heraf auf der Austria-Trainerbank, der Ex-Internationale wechselte nach dem verpassten Klassenerhalt aber kürzlich zum deutschen Viertligisten BFC Dynamo nach Berlin.

Brenner ist seit 2022 in Hohenems tätig und war zuvor unter anderem bereits Nachwuchstrainer bei den Lustenauern. "Ich lebe mit meiner Familie seit acht Jahren in Lustenau, habe hier meinen Freundeskreis und fühle mich als echtes Vorarlberg-Produkt", wird Brenner, der sich über den Schritt in den Profi-Fußball freute, in einer Mitteilung zitiert.

apa