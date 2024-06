Müller schickt besondere Grüße an Kane

IMAGO/Marc Schueler

Thomas Müller grüßt Harry Kane

Thomas Müller hat im vorübergehenden DFB-Quartier im Weimarer Land einen ganz besonderen Gruß an seinen Münchner Vereinskollegen Harry Kane hinterlassen. Der Bayern-Profi wünschte dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft in einem kurzen Brief viel Glück für die anstehende EURO.

Kane und die Three Lions beziehen in Blankenhain ihr Turnierquartier genau dort, wo die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihre Vorbereitung begonnen hatte.

Vor dem Umzug nach Herzogenaurach steckte Müller ein Foto in einen weißen Umschlag, das ihn mit erhobenem Daumen und zwinkernd zeigt. Auf die Rückseite schrieb er "All the best", sein Autogramm samt Rückennummer 13 und einen Zwinkersmiley, auf den Umschlag "Harry".

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zeigte am Samstag ein kurzes Video der Aktion auf seinen Kanälen. "Was geht ab, Harry Kane?", stand dabei, und als kleine Einführung für Blankenhain: "Großartige Bedingungen, sehr freundliche Leute, manchmal ein bisschen regnerisch. Hört sich perfekt an, oder?" Zudem wünschte der DFB den Engländern "eine gute Zeit hier in Deutschland" und schloss mit den Worten: "Wir sehen uns bei der EM!"