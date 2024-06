Wieder die Wade: Hegering fällt gegen Polen aus

IMAGO/Oliver Baumgart

Die DFB-Frauen müssen gegen Polen auf Abwehrchefin Marina Hegering verzichten

Die deutschen Fußballerinnen müssen im nächsten EM-Qualifikationsspiel gegen Polen am Dienstag (18:00 Uhr/ARD) in Gdynia auf Abwehrchefin Marina Hegering verzichten.

Die 34-Jährige vom VfL Wolfsburg hat sich erneut eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen, wie eine DFB-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Hegering werde ihr Reha-Programm beim Nationalteam beginnen.

Über ihre Ausfallzeit machte der Verband keine Angaben. Hegering war erst nach einer Verletzungspause in die deutsche Auswahl zurückgekehrt und wurde beim 4:1 gegen die Polinnen am Freitagabend in Rostock nach der Pause von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch eingewechselt. Nach nicht einmal einer halben Stunde musste sie angeschlagen wieder raus. Ohne sie hatte die Defensive ziemlich gewackelt.

Hegerings Routine gilt eigentlich als unverzichtbar im deutschen Team auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele im Sommer. Sie plagt sich aber schon länger immer wieder mit Verletzungen herum und konnte bei der WM 2023 in Australien wegen einer Fersenprellung erst beim Vorrunden-Aus gegen Südkorea eingesetzt werden.