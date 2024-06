ÖFB-Frauen in Island ohne Zinsberger

APA/AFP

Zinsberger ist aus privaten Gründen aus dem Teamcamp abgereist

Österreichs Frauen-Nationalteam ist am Samstag ohne Stammtorhüterin Manuela Zinsberger zum EM-Qualifikationsspiel nach Island gereist. Die Arsenal-Legionärin habe das Teamcamp nach dem 1:1 gegen die Isländerinnen am Freitag in Ried aus privaten Gründen verlassen, gab der ÖFB am Sonntag bekannt. Zinsbergers Ehefrau Madeleine erwartet laut ihren eigenen Angaben auf Instagram demnächst ein Kind.

Anstelle von Zinsberger nominierte Teamchefin Irene Fuhrmann Torfrau Andrea Gurtner von OFI Kreta nach. Die 23-Jährige, die bisher kein Länderspiel bestritten hat, saß am Samstag bereits im Flieger nach Reykjavik. Vor einer Woche hatte Fuhrmann auf der Torhüterposition anstelle der verletzten Mariella El Sherif (Sturm Graz) bereits Italien-Legionärin Isabella Kresche (US Sassuolo) nachberufen. Das ÖFB-Tor dürfte am Dienstag (21.30 Uhr MESZ) in Island damit Kölns Jasmin Pal hüten.

apa